PAEM sonuçları için geri sayım sürüyor. 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için Polis Akademisi Başkanlığı PAEM Müdürlüğüne (1.800) Erkek (200) Kadın öğrenci alımı yapılıyor. PAEM sonuçları ne zaman açıklanır 2019? PAEM sonuçları hangi gün açıklanacak? sorularının yanıtı gündemin en çok araştırılan soruları arasında yer alıyor. Ön başvuruları 17-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yaparak mülakat sınavına giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. PAEM sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimiz içerisinde yer alıyor.

PAEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2019?

PAEM sonuçları henüz açıklanması. Polis Akademisi'nden PAEM komiser yardımcılığı sonuçlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı. PAEM sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacak.

PAEM 2 BİN KOMİSER YARDIMCISI ALIYOR

Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.