PAEM 2019 alımları yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında polis adayı alımı yapılacak. PAEM 2019 alımı şartları neler? PAEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. Alımlara ilişkin esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak.

PAEM 2019 ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

PAEM 2019 alımının yapılacağı tarih henüz açıklanmadı. PAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

PAEM 2019 KOMİSER YARDIMCILIĞI ŞARTLARI NELERDİR?

PAEM komiser yardımcılığı alımı şartları, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinde açıklanacak. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası yine Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.

PAEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PAEM komiser yardımcılığı alımı sonuçları açıklandıktan sonra haberimizde yer alacak.

PAEM NEDİR?

Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine alımlar 2 yol ile yapılmaktadır. Bunlar emniyet mensubu polis memurları arasından yapılan alım ile sivil yani emniyet mensubu olmayanlar arasından yapılan alımdır. Alımlar sonucunda eğitimleri başarıyla bitiren adaylar emniyet teşkilatına komiser yardımcısı olarak atanırlar.