PAEM 2019 alımı ne zaman yapılacak? PAEM komiser yardımcılığı alımı şartları 2019
PAEM 2019 alımı ne zaman yapılacak? PAEM komiser yardımcılığı alımı şartları 2019, merak ediliyor. PAEM 2019 alımına başvurmak isteyenler alım başvuruları hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Polis Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, 1800'ü erkek, 200'ü kadın olmak üzere toplamda 2 bin komiser yardımcısı alınacağı duyurulmuştu. Başvurular 'www.pa.edu.tr' adresinden yapılabilecek. PAEM alımı 2019 ile ilgili merak edilen diğer detaylar haberimizde yer alıyor.
PAEM 2019 alımları yoğun ilgi görüyor. Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere, Polis Amirleri Eğitim Merkezine 2 bin komiser yardımcısı ile Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 500 özel harekat branşında polis adayı alımı yapılacağı geçtiğimiz günlerde ilan edilmişti. PAEM 2019 alımı ne zaman yapılacak? PAEM komiser yardımcılığı alımı şartları 2019 nelerdir? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Alımlara ilişkin esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak.
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PAEM 2019 ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
PAEM 2019 alımının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. PAEM komiser yardımcısı alımı başvuruları ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
PAEM 2019 KOMİSER YARDIMCILIĞI ŞARTLARI NELERDİR?
PAEM komiser yardımcılığı alımı şartları, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinde açıklanacak. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası yine Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
PAEM NEDİR?
Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine alımlar 2 yol ile yapılmaktadır. Bunlar emniyet mensubu polis memurları arasından yapılan alım ile sivil yani emniyet mensubu olmayanlar arasından yapılan alımdır. Alımlar sonucunda eğitimleri başarıyla bitiren adaylar emniyet teşkilatına komiser yardımcısı olarak atanırlar.
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