  • Bist 100
    106588
  • Dolar
    5,7152
  • Euro
    6,3011
  • Altın
    269,7310
İstanbul
14 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Öztürk Yılmaz o ismi işaret etti: Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam Öztürk Yılmaz o ismi işaret etti: Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam
ASDEP personel alımı şartları neler? ASDEP personel alımı başvuru tarihleri haberimizde ASDEP personel alımı şartları neler? ASDEP personel alımı başvuru tarihleri haberimizde
Son Dakika... Adana'da korkutan deprem Son Dakika... Adana'da korkutan deprem
BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu sizlerle BİM'e bu hafta neler geliyor? BİM 26 Kasım aktüel ürünler kataloğu sizlerle
Başkan Erdoğan yarın Katar'a gidecek Başkan Erdoğan yarın Katar'a gidecek
Tuvana Türkay'ın küvet pozu sosyal medyayı salladı Tuvana Türkay'ın küvet pozu sosyal medyayı salladı
Azerbaycan İranlı 10 mahkumu iade etti Azerbaycan İranlı 10 mahkumu iade etti
Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor Başkan Erdoğan Katar'a gidiyor
EYT son dakika haberleri sizlerle: EYT son gelişmeler neler? EYT son dakika haberleri sizlerle: EYT son gelişmeler neler?
Sivasspor Kayserispor deplasmanında farka koştu Sivasspor Kayserispor deplasmanında farka koştu
SETA Genel Koordinatörü Duran: Türkiye'nin harekatları Pentagon'da pişen planları suya düşürdü SETA Genel Koordinatörü Duran: Türkiye'nin harekatları Pentagon'da pişen planları suya düşürdü
Lüks aracı kaldırmaya çalışan çekici yan yattı Lüks aracı kaldırmaya çalışan çekici yan yattı
Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Arabuluculuk sınavı soru ve cevapları açıklandı mı? Arabuluculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İran'da Ahmedinejad'dan göstericilere destek: Memleketin başına ne bela getirdiniz, konuşanı boğuyorsunuz İran'da Ahmedinejad'dan göstericilere destek: Memleketin başına ne bela getirdiniz, konuşanı boğuyorsunuz
200'e yakın fanatik Yahudi, katil İsrail polisinin desteğiyle Mescid-i Aksa'yı bastı 200'e yakın fanatik Yahudi, katil İsrail polisinin desteğiyle Mescid-i Aksa'yı bastı
Ailesi kızlarından 4 gündür haber alamıyor: Ne olursun gör halimi! Ailesi kızlarından 4 gündür haber alamıyor: Ne olursun gör halimi!
Sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından dövüldü Sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından dövüldü
Sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından dövüldü Sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından dövüldü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Türkiye'nin Suriye ile ilgili tüm süreçlerde yer alması doğaldır Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: Türkiye'nin Suriye ile ilgili tüm süreçlerde yer alması doğaldır
KYK ilk burs ne zaman yatar? KYK ilk ödeme ne zaman? KYK ilk burs ne zaman yatar? KYK ilk ödeme ne zaman?
Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü! Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü!
Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar Gelin arabasının önünü kestiler, damadı bıçakladılar
4,5 milyon insanın açlıktan öldüğü Holodomor trajedisinin kurbanları İstanbul'da anıldı 4,5 milyon insanın açlıktan öldüğü Holodomor trajedisinin kurbanları İstanbul'da anıldı
MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Kasım 2019 Pazar 16:57:06 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 17:01:11

Öztürk Yılmaz o ismi işaret etti: Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, dün akşam çıktığı bir televizyon programında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "unlar bizim kutsal değerlerimizin altına saklanıp bizi tasfiye ediyorlar. Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam." İfadelerini kullandı.

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz CHP içerisindeki FETÖ yapılanmasını ve CHP' Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütlerine nasıl göz yumduğunu da anlattı.

"CHP'DEKİ FETÖ YAPILANMASININ TEMİZLENMESİNİ SÖYLEDİM"

Yılmaz, "Orada bir FETÖ yapılanması var dedim bunun temizlenmesini söyledim. Ne kadar vatansever ne kadar Atatürkçü, ne kadar ülkesini seven insan varsa tasfiye ediliyor. Ne oluyor? Kim tasfiye ediyor bizi? Bizim günahımız suçumuz ne? Kim bu karanlık güçler?" diye konuştu.

"ALTI AY YPG'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DEDİRTEMEDİM"

"Bunlar bizim kutsal değerlerimizin altına saklanıp bizi tasfiye ediyorlar." diyen Yılmaz Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "Ben altı ay YPG'ye terör örgütü dedirtemedim. Demiyor adam." İfadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR AHLAKSIZLIK GÖRMEDİM"

'Sarayla görüşme oldu' algısını kendisine de uyguladıklarını söyleyen Yılmaz, "Bu iğrenç iftiranın çökmesiyle birlikte, bunu tezgahlayanların bütün boyutlarıyla açığa çıkartılması ve istifa etmesi gerekir. Ancak bunun olmayacağını maalesef biliyoruz. Bu konu gündeme geldiğinde benim hiçbir görüşmemin olmadığını vurgulamama rağmen yine bu çevreler fısıltı gazetesiyle okları bana çevirmeye gayret etmişlerdi. Ne diyeyim? Böyle bir ahlaksızlık görmedim. Kazdıkları kuyuya şimdi kendileri düştü ve şu anda görünen o ki CHP'nin iç iktidar mücadelesi devam ediyor" şeklinde konuştu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ