Özel kalem müdürünü işten çıkaran CHP'li belediye başkanı Salman yerine baldızının kızını atadı

Akşam Gazetesi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre, 1 Ağustos 2019 tarihinde “Ailemizin Belediyesi” manşetiyle kamuoyuna duyurduğu Yalova Belediyesi’ndeki eş, dost akraba kontenjanında bayrak değişimi yaşandı. Amcasının kızı, kuzen ve baldızının kızını belediyede müdürlüğe getiren Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman özel kalem müdürünü değiştirdi.

KUZEN GİTTİ BALDIZ GELDİ

Salman’ın amca kızı Özel Kalem Müdürü Özlem Salman, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldı. Özlem Salman’ın yerine Başkan Salman’ın baldızının kızı Gökçem Şahintaş getirildi. Şahintaş bir süre önce belediyenin Kadın ve Aile Müdürlüğü’nde işe başlamıştı. Şehintaş’tan boşalan koltuğa ise Salman’ın diğer baldızının kızı Zeynep Arslan görevlendirildi. Şahintaş’ın Özel Kalem Müdürlüğü’ne başlamasına rağmen hala eski odasını kullandığı öğrenildi.

İŞTE SALMAN’IN AKRABALARI

CHP’li Salman’ın Yalova Belediyesi’nde önemli görevlere getirdiği çok sayıda akrabası olduğu biliniyordu. Salman’ın bir akrabasına kadro açabilmek için önce başkan yardımcısı yaptığı ardından da belediyenin birimine gönderdiği öğrenildi. Salman, ilk olarak amcasının kızı Özlem Salman’ı belediyenin Özel Kalem Müdürü yaptı. Ardından dayısının kızı Gülden Atik’i başkan yardımcılığına getirdi, 6 ay sonra Hukuk İşleri Müdürlüğü’ne geçti. Çanakkale’de yaşayan baldızının kızı Zeynep Arslan ise Salman’ın son ataması oldu.