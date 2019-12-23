Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Somali’de
Mogadişu Büyükelçiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker'in, Somali’de resmi temaslarda bulunduğunu bildirdi.
Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türker'in Somali Polis Günü’nün özel misafiri olarak başkent Mogadişu'daki kutlamalara katıldığını belirtti.
Somalili yetkililerle görüşen ve fikir teatisinde bulunan Türker, ayrıca, yeni inşa edilen Somali Özel Polis Kuvvetleri merkez binasının temel atma törenine de katıldı.
Türk emniyeti ve ordusu, yıllardır ülkenin terörle mücadele eden güvenlik güçlerine farklı alanlarda eğitim desteği veriyor.
AA
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