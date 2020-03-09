Özel harekât polisi, Yunan sınırında 24 saat devriye atıyor
Ülkemizin en elit muharip güçlerinden olan Özel harekât polisi, Yunan sınırında gece gündüz devriyesini devam ettiriyor.
Yunanistan'ın insanlık dışı şiddet uygulayarak göçmenleri geri ittirmesini önlemek amacıyla Özel harekât polislerinin sınırdaki devriyeleri kara ve nehirden sürüyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Yunanistan'ın geri itmelerini önlemek amacıyla tam donanımlı 1000 özel harekât polisi geçen hafta bölgede göreve başlamıştı.
Karada zırhlı araçlarla, doğal sınır konumundaki Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla devriyelerini sürdüren özel harekatçılar geri itmelerin yapılacağı alanları gözlüyor.
Özel harekât polisleri 24 saat esasıyla görev yapıyor.
Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları kayıt altına almak yerine darbederek, elbiselerini alarak Türkiye'ye zorla göndermesi pek çok kez görüntülenmişti.
AA
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