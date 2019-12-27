  • Bist 100
    114251
  • Dolar
    5,9396
  • Euro
    6,6087
  • Altın
    287,6570
İstanbul
3 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yerli otomobil hangi ilde üretilecek? Yerli otomobil kimler üretecek? Yerli otomobil hangi ilde üretilecek? Yerli otomobil kimler üretecek?
Sivas'ın 61 köyüne ulaşılamıyor Sivas'ın 61 köyüne ulaşılamıyor
Trabzonspor Ndiaye transferiyle tek taşla üç kuş vuracak Trabzonspor Ndiaye transferiyle tek taşla üç kuş vuracak
Marcelo'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi Marcelo'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi
Elazığ'da deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremi kaç şiddetinde? Elazığ'da deprem mi oldu? Son dakika Elazığ depremi kaç şiddetinde?
Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Elazığ'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez'in Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da yükseldi Merkez'in Resmi Rezerv Varlıkları Kasım'da yükseldi
'Evde Tek Başına' filminden Trump sahnesi çıkartıldı 'Evde Tek Başına' filminden Trump sahnesi çıkartıldı
Fatih Terim'e hakareti 'siri' ile savundu Fatih Terim'e hakareti 'siri' ile savundu
Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları bugün açıklanır mı? Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları bugün açıklanır mı?
Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye Almanya ve İtalya'dan talip çıktı Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye Almanya ve İtalya'dan talip çıktı
Netanyahu, Likud Partisi başkanlığını yeniden kazandı Netanyahu, Likud Partisi başkanlığını yeniden kazandı
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer çıkarması Galatasaray'dan Benfica'ya transfer çıkarması
Beşiktaş'a Almanya'dan 1,91'lik santrfor Beşiktaş'a Almanya'dan 1,91'lik santrfor
Çağlar Söyüncü'den sonra Leicester'a 2 Türk daha Çağlar Söyüncü'den sonra Leicester'a 2 Türk daha
2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları 2020 neler? 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları 2020 neler?
Fenerbahçe iki yıldızıyla sözleşme uzatıyor Fenerbahçe iki yıldızıyla sözleşme uzatıyor
Galatasaray'a Falcao şoku! Madrid'e geri dönüyor... Galatasaray'a Falcao şoku! Madrid'e geri dönüyor...
Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı Beşiktaş Burak Yılmaz'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı
Trump favori diktatörü ile Libya'yı görüştü Trump favori diktatörü ile Libya'yı görüştü
İmamoğlu'nun deprem manipülasyonuna bir tepki de Diken yazarından İmamoğlu'nun deprem manipülasyonuna bir tepki de Diken yazarından
Hakkari ve Yüksekova'da okullar bir gün tatil edildi Hakkari ve Yüksekova'da okullar bir gün tatil edildi
FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı kararı
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var Kazakistan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ölü var

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Aralık 2019 Cuma 10:03:38 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 10:05:04

Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları bugün açıklanır mı?

Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? sorusu arama motorunda sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Özel Güvenlik 85. Temel Eğitim ve 61. Yenileme Eğitimi Sınavı 8 Aralık Pazar günü gerçekleşti. 85. ÖGG sınavına giren adaylar sonuçların açıklanmasını bekliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı, https://www.egm.gov.tr/ adresi üzerinden sonuçları açıklayacak. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ekranına haberimizden erişim sağlanabiliyor..

Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonuçları bugün açıklanır mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Soru ve cevap anahtarlarını görüntüleyebilen adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden açıklanacak.  Özel Güvenlik sınav sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde..

85. ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SORULAR VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN


 

85.DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

85. Özel Güvenlik sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖGG sınav sonuçların bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizden erişim sağlanabilecek.

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
 

ÖGG SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ