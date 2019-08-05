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05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:19:31 | Son Güncelleme: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:40:34

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov: Türkiye-Özbekistan ilişkilerini güçlendirmeye önem veriyoruz

Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov, Türkiye-Özbekistan ticaret hacminin 2 milyar doları aştığını ifade ederek, "Türkiye ile ilişkileri her alanda daha da güçlendirmeye özel önem vermeye devam edeceğiz." dedi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, 11. Büyükelçiler Konferansı (BKON) kapsamında, Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerine hitap etti.

Türkiye'nin, Özbekistan için kardeş ülke olduğunun altını çizen Kamilov, Türkiye'yi siyasi, ekonomik ve kültürel alanda büyük potansiyele sahip bir ülke ve Özbekistan'ın uluslararası arenadaki güvenilir stratejik ortağı olarak gördüklerini belirtti.

Abdulaziz Kamilov, geçen yıllarda yapılan karşılıklı ziyaretlerin iki ülke ilişkileri açısından yeni bir sayfa açtığına dikkati çekerek, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in, 2017'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını anlattı.

Kamilov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen yıl Özbekistan'ı ziyareti sırasında taraflarca Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas edildiğini anımsattı.

İkili ticaret

Kamilov, Türkiye'nin kısa sürede Özbekistan'ın en büyük ticari ortaklarından biri haline geldiğinin vurgulayarak, "Türkiye ile Özbekistan'ın ticaret hacmi, 2 milyar dolar seviyesini aştı." diye konuştu.

İki ülkenin, çok sayıda alanda ortak projeler geliştirme arayışında olduğunu kaydeden Kamilov, şöyle devam etti:

"Maalesef günümüzdeki uluslararası ilişkiler sistemi, büyük çapta istikrarsızlık ve belirsizlik özellikleriyle öne çıkıyor. Dünya tek taraflı karar alma dönemine girmiştir ve bazı devletler arasında stratejik güven krizi yaşanıyor. Güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyen politik ve ekonomik gerilimlerin daha da arttığı gözlemleniyor. Bu süreçler, Batı ve Doğu'nun kesiştiği bölgelerde bulunan ülkelerimizin çıkarlarını etkilemeden geçmeyecek."

Orta Asya bölgesinde güveni güçlendirme ve sorunları ortak çözme yaklaşımının önem kazandığını belirten Kamilov, Özbekistan'ın karşılıklı çıkarları göz önünde bulundurarak sorunlara ortak çözümler hedefleyen bir tavır sergilediğini dile getirdi.

Afganistan'daki durum

Afganistan'daki duruma da değinen Kamilov, "Afganistan'daki durum, Orta Asya'nın istikrarını etkileyen önemli faktörlerden biri olma özelliğini korumaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kamilov, Afganistan'ı güvenlik tehdidi değil, potansiyel bir partner olarak gördüklerinin altını çizerek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, geçen yıl Taşkent'te düzenlenen Afganistan konulu konferansa aktif katılımından dolayı teşekkürlerini sundu.

Afganistan sorununun nihai çözümü için çok taraflı müzakerelerin özel öneme sahip olduğuna vurgu yapan Kamilov, Özbekistan'ın, Afganistan'a ekonomik yardım uygulamasının, bu ülkedeki tüm taraflarda güven oluşturduğunu söyledi.

Abdulaziz Kamilov, Afganistan'ın, küresel ekonomik faaliyetlere aktif şekilde katılımını desteklediklerine dikkati çekerek, bu ülkenin Orta Asya'nın önemli bir bölgesi haline gelmesini umduklarını anlattı.

Ortak tehditler

Türkiye ve Özbekistan'ın yakın coğrafyalarında güvenlik ve istikrarı olumsuz etkileyen çatışma, terörizm, dinler arası anlaşmazlıklar ve İslamafobinin giderek daha tehlikeli hale geldiğini belirten Kamilov, şunları kaydetti:

"İslam dininin özündeki mahiyetin insanlığa aktarılmasında daha yakın iş birliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kutsal inancımızı şiddet ve kan dökmekle aynı sıraya yerleştirenleri net bir şekilde kınıyoruz. Bunu yapanlara kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Özbekistan'ın girişimiyle Aralık 2018'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen 'Aydınlanma ve Dini Tolerans' başlıklı kararı da bu konuda elde edilen önemli kazançlardan biri olarak değerlendiriyoruz."

Kamilov, başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın çeşitli bölgelerindeki sivillerin, teröristlerce katledilmesinden derin endişe duyduklarını vurgulayarak, Özbekistan'ın, yakın ve uzak coğrafyalardaki çok sayıda ülke ile yakın iş birliği tesis etmek için faal bir dış politika yürüttüğünü aktardı.

Müslüman coğrafyalarla iş birliğini güçlendirme hedefinde olduklarını dile getiren Kamilov, "Türkiye ile ilişkileri her alanda daha da güçlendirmeye özel önem vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

(AA)

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