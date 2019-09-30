Oyunu bozuldu, yandaşa çattı

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) toplantısı yapıldı. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adına katılanlar ise Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, İGDAŞ Genel Başkanı Dr. Mithat Bülent ve İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu oldu.

BALTAYI YİNE TAŞA VURDU

Sosyal medyada algı peşinde koşan CHP'li isimler ve CHP yandaşı Halk TV, Cumhuriyet ve Birgün gazeteleriyle birçok kişi, söz konusu toplantıya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağrılmadığını iddia etti. Fuat Oktay ve İstanbul Valiliği'nin, İmamoğlu'nun da toplantıya çağrıldığı ve çalışmalara İBB’den yetkililerin katıldığını açıklamasının ardından, malum isimlerin mağduriyet oyunu ellerinde patladı.

KENDİ KENDİNİ YALANLADI

İnsanların canı söz konusuyken bile “mağduriyet” yalanıyla prim yapmaya çalışan İmamoğlu istediğini elde edemeyince, bu kez de konunun tarafı olmasına rağmen kendisine sorulmadığını iddia etti. Oysaki toplantı konusu bazı haberciler tarafından İmamoğlu'na sorulmuştu. CHP’li başkan, “İstanbul Valiliği'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Türkiye Afet Müdahale Planı toplantısı yapıldı, siz bu toplantıya davet aldınız mı” yönündeki soruya, “Arkadaşlarım orada şu anda benim. Genel sekreter yardımcımız ve diğer arkadaşlarımız orada” cevabını vermişti.

HEDEF TAHTASINA OTURTTU

Gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından gazeteciler özür dilemek zorunda kaldı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz da yalanı ortaya çıkıncı tweeti'ni silmek zorunda kalıp özür diledi. Bu duruma sert tepki gösteren İmamoğlu, “Bazı gazeteci arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Gazeteci arkadaşların yaptıkları açıklamalarından sonra Vali'nin açıklamasına dair 'özür diliyoruz' açıklamalarını da kabul etmiyorum. Bu şekildeki tavırları ve açıklamaları da biraz zavallı açıklamalar olarak buluyorum” ifadelerini kullandı.

ZAVALLI OLDUĞUNU TESCİLLEDİ

İmamoğlu'nun deprem toplantısına davet edilmediği yalanını atıp ardından özür dileyen isimlerden biri de Ahu Özyurt olmuştu. Özyurt, İmamoğlu'nun toplantıya davet edildiği ortaya çıkınca takipçilerinden özür dilemişti. Yine aynı Ahu Özyurt, İmamoğlu'nun kendisini de hedef alan “zavallı” sözünü sosyal medya hesabından paylaşarak adeta zavallılığı kabullendi.

SİCİLİ KABARIK

Seçim sürecinde katıldığı programlarda kavga çıkarıp mağduru oynayan İmamoğlu'nun, sorulara cevap veremeyince kendini kaybederek hakaretler yağdırması büyük tepki toplamıştı. İmamoğlu'nun havalimanında VIP bölümüne alınmadığı için Ordu Valisi Seddar Yavuz'a küfrederek ortalığı birbirine katmıştı.

'TOPLANTIYA KATILIM GÖREVİ'

İstanbul Valiliği, Oktay'ın başkanlığında yapılan ilk toplantıya İmamoğlu'nun da katıldığını belirterek, ertesi sabah tekrar toplantı yapılması kararı alındığını ve 269 görevlinin katılım gerçekleştirdiği duyurdu. Açıklamada, “Kaldı ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun doğal bir üyesi olarak bu toplantıya katılması görevi ve sorumluluğudur. Durum bu kadar açık ve netken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan ‘Davet Edilmedim’ şeklindeki açıklamalar ‘devlet geleneğimize’ uymamaktadır” ifadelerine yer verildi.