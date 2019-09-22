Oyuncu ile fotoğraf çektiren hakime inceleme başlatıldı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan açıklama geldi

Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibarıyla konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir." ifadelerini kullandı.

KIVANÇ TATLITUĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim." ifadelerine yer verdi.

(AA)