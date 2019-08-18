  • Bist 100
    95734.2
  • Dolar
    5,5848
  • Euro
    6,2105
  • Altın
    270,7600
İstanbul
23 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray: Hasan Şaş'a yapılan saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağız Galatasaray: Hasan Şaş'a yapılan saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağız
Manisa'da depo yangınında, 300 balya saman kül oldu Manisa'da depo yangınında, 300 balya saman kül oldu
Çanakkale'de Fazıl Say rüzgarı esti! Çanakkale'de Fazıl Say rüzgarı esti!
Rize'de mıhlama yarışması yapıldı Rize'de mıhlama yarışması yapıldı
Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama! Dışişleri'nden Kabil'deki terör saldırısına kınama!
Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı, Amerika'ya gidiyor Aleyna Tilki'nin puanı tutmadı, Amerika'ya gidiyor
Gençler taksiciyi böyle soydu! Gençler taksiciyi böyle soydu!
TBB Başkanı Feyzioğlu: (Yargı Reformu) Türkiye’nin önünü açacaktır TBB Başkanı Feyzioğlu: (Yargı Reformu) Türkiye’nin önünü açacaktır
PKK/YPG işgalindeki Kamışlı'da bomba yüklü araç infilak ettirildi: En az üç terörist öldü PKK/YPG işgalindeki Kamışlı'da bomba yüklü araç infilak ettirildi: En az üç terörist öldü
İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı
Fransız genç oyuncu Cuisance Bayern Münih’te Fransız genç oyuncu Cuisance Bayern Münih’te
Beşiktaş'ta yeni sisteme geçiş sancılı başladı Beşiktaş'ta yeni sisteme geçiş sancılı başladı
Gülbahçe köyünün 'Hükümet kadın'ı muhtar Nahide Üstündağ Gülbahçe köyünün 'Hükümet kadın'ı muhtar Nahide Üstündağ
Galatasaray'da Hasan Şaş görevine geri döndü Galatasaray'da Hasan Şaş görevine geri döndü
'Oyuncak ayı'lı bombayı nasıl patlatacağını itiraf etti 'Oyuncak ayı'lı bombayı nasıl patlatacağını itiraf etti
Ayaklarıyla yaptıkları görenleri hayrete düşürüyor Ayaklarıyla yaptıkları görenleri hayrete düşürüyor
Kapadokya'da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor Kapadokya'da 2 bin yıllık anforalar sergileniyor
Güpegündüz hırsızlık! İstanbul Tuzla'da hırsızlar aracın camını kırıp 24 bin TL çaldılar Güpegündüz hırsızlık! İstanbul Tuzla'da hırsızlar aracın camını kırıp 24 bin TL çaldılar
17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu 17 yıl sonra döndüğü köyünde süt tesisi kurdu
Freni patlayan tır eve daldı Freni patlayan tır eve daldı
Beşiktaş'ta gözler Volkan Babacan ile Emre Kılınç transferlerinde Beşiktaş'ta gözler Volkan Babacan ile Emre Kılınç transferlerinde
Sivasspor'da 3-0'lık Beşiktaş galibiyeti moralleri yükseltti Sivasspor'da 3-0'lık Beşiktaş galibiyeti moralleri yükseltti
Akaryakıt zamlarına kızan Sebahattin Çetin, planörüne LPG taktı Akaryakıt zamlarına kızan Sebahattin Çetin, planörüne LPG taktı
Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı Batman'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

18 Ağustos 2019 Pazar 14:44:02 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:28:52

'Oyuncak ayı'lı bombayı nasıl patlatacağını itiraf etti

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1'i çocuk, 2'si kadın 8 Suriye uyruklunun içinde bulunduğu hafif ticari aracın bagajındaki çantada, oyuncak ayı içine gizlenmiş bulunan 500 gram patlayıcının YPG/PKK'lılar tarafından ülkeye eylem amaçlı gönderildiği tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve üzerinde 'Mahmud Ahmet' adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin, Halaf Casım Hasan (20) olduğu belirlendi. Hasan, örgütün kendisine gösterdiği yerin tuvaletine bilyeyle güçlendirilmiş ve cep telefonuyla uzaktan kumanda edilebilen bombayı koyacağını ve bombayı cep telefonu bağlantısıyla patlatacağını itiraf etti.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ağustos günü saat 01.00 sıralarında, Ereğli- Konya yolundaki dinlenme tesisi önünde yaptıkları rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine Suriye uyruklu Wisam İnad'ın (33) kullandığı hafif ticari aracı durdurdu. Adana'dan Konya'ya giden ve içinde 1'i çocuk, 3'ü kadın 8 kişinin olduğu araçta arama yapan polisler, bagajdaki sırt çantasında bulunan oyuncak ayı içine gizlenen 500 gram patlayıcı madde ele geçirdi. Etkisini artırmak için bilyeyle güçlendirildiği ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebildiği belirlenen patlayıcı, Konya Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bomba uzmanı ekiplerince incelemeye alındı.

Sürücü ile birlikte araçta bulunan Abdurrazak El Mutıh (29), Selmen El Mutıh (18), Esma El İnad (20), Zekiye El Nevay (59),  Abdulrezzak El Hamdu (22) ve Mahmud Ahmet (22) gözaltına alındı. Yanlarında Melek El Hamdu (2) adlı çocuğun da bulunduğu şüphelilerin, kendilerine aile görünümü vererek, kontrol noktalarından kolaylıkla geçmeyi planladıkları belirtildi. Şüpheliler, Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek, sorguya alındı.

2 AY ÖNCE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Üzerinde 'Mahmud Ahmet' adına çıkarılan geçici koruma kimlik belgesi bulunan teröristin gerçek adının, Halaf Casım Hasan olduğu ortaya çıktı. Sorgusunda, 2 ay önce örgüte katıldığını itiraf eden teröristin, Ayn el-Arab'daki eğitim kampında YPG/PKK'lı teröristler tarafından eğitildiğini, bomba ve çeşitli makineli silahları kullanma eğitimi aldığını söyledi. Örgütün, geçici koruma kimlik belgesi çıkarttığı teröristi Suriyeli aile içinde gizleyerek, Türkiye'ye gönderdiği tespit edildi. Şüphelilerin aile görünümü vererek, polisin kendilerini aramayacağını düşündükleri de belirlendi.

BOMBAYI BAĞLAYIP, TUVALETE BIRAKACAKMIŞ

Sorgusunda, örgütün kendisine eylem yapacağı yerin bilgisayar üzerinden fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen terörist Halaf Casım Hasan, "2 ay önce örgüte katıldım. YPG/PKK, bölgede yaşayan Suriyeli Arapları 'zorunlu askerlik hizmeti' adı altında zorla silah altına alıyordu. YPG'liler bana eylem yaptığım taktirde bu askerlik görevinden muaf tutulacağımı söyledi. Beni bununla ikna ettiler. YPG'li yöneticiler bana eylem yapacağım yerin fotoğraflarını gösterdi. Oyuncak ayı içine gizlenmiş ve cep telefonu ile uzaktan kumanda edilebilen bombayı da verdiler. Ben kampta 15 gün boyunca bomba eğitimi aldım. Eylem yapılacak yere gittiğimde bombanın kablolarını bağlayıp tuvalete bırakacaktım. Eylemden sonra da Suriye'ye dönmeyi planlıyordum. Üzerimde yakalanan dolar ve Türk paralarını da YPG/PKK'lılar tarafından bana verildi" dedi.

DHA

Gençler taksiciyi böyle soydu!
Arka Sokaklar dizisinde bi ayrılık daha! Yaprak dökümü devam ediyor
'Oyuncak ayı'lı bombayı nasıl patlatacağını itiraf etti
Şirin köyün 'Hükümet Kadını'
Feci olay! 18 aylık bebek otoparkta ezildi
İmamoğlu 24 saat sonra ortaya çıktı vatandaş sitem etti!
Memleketine döndü... Hibe alıp dev tesis kurdu
İstifa sonrası Hasan Şaş'tan flaş karar
FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında en önemli verilere ulaşıldı
Dev balina sahile vurdu: Vinç taşıyamadı
Mermer ve kirazdan sonra Çin’e süt ve ürünleri de gidecek
Sınırda şoke eden görüntü! 3 kamyonet ve içinde 50 terörist
G.Saray'da Luyindama krizi! Şampiyonlar Ligi'nde oynamayabilir
Meteoroloji'den 15 il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
3 ayda 2 kez doğum yaptı
Bombalanan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü millet bahçesine dönüşüyor
Bonkör müşteri: 2019 model bahşiş 
Yılın transfer çalımı! Beşiktaş istedi F.Bahçe kaptı
Van'ın 'Pamukkalesi' misafirlerini ağırlıyor
Norveç'in kahramanları
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ