  • Bist 100
    99108.6
  • Dolar
    5,7682
  • Euro
    6,4111
  • Altın
    276,9700
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun: Uygulama kilit öneme sahiptir İletişim Başkanı Altun: Uygulama kilit öneme sahiptir
Oturma eylemi yapan annesiyle birlikte ablasının dönmesini bekliyor Oturma eylemi yapan annesiyle birlikte ablasının dönmesini bekliyor
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 25 Ekim'de satışa sunulacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri 25 Ekim'de satışa sunulacak
Hasta kedi dışkı nakliyle hayata tutundu Hasta kedi dışkı nakliyle hayata tutundu
Mete Kalkavan kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisi yönetecek Mete Kalkavan kariyerinde 5. kez Beşiktaş-Galatasaray derbisi yönetecek
Başkan Erdoğan: Rusya ve Rejim'le karşı karşıya gelmemiz arzu edilmedi Başkan Erdoğan: Rusya ve Rejim'le karşı karşıya gelmemiz arzu edilmedi
Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi Van'da PKK sığınağında çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı
Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı Direğe tırmanan 'Örümcek Adam' yere böyle çakıldı
Terör örgütü YPG/PKK Azez’e saldırdı: SMO'dan 4 şehit, 7 yaralı Terör örgütü YPG/PKK Azez’e saldırdı: SMO'dan 4 şehit, 7 yaralı
İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı İsrail'de Netanyahu'yu zora sokacak yasa tasarısı
Yunan Sahil Güvenlik teknesi düzensiz göçmen taşıyan bota çarptı Yunan Sahil Güvenlik teknesi düzensiz göçmen taşıyan bota çarptı
ABD-Taliban barış görüşmelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor ABD-Taliban barış görüşmelerinin yeniden başlaması için çabalar sürüyor
Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor Tansiyon ilaçlarını uykudan önce almak en iyi sonucu veriyor
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Mehmetçiğin sahadaki başarısı masada taçlandırıldı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Mehmetçiğin sahadaki başarısı masada taçlandırıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir İçişleri Bakanı Soylu: Örgüte katılım sayısı 2018'de 136 kisi, bu yıl da şu ana kadar 89 kisidir
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu - VİDEO İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu - VİDEO
ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rayburn, terör örgütü PKK/YPG'nin çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Rayburn, terör örgütü PKK/YPG'nin çevirmeninin yüzüne kalem fırlatmış
Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayında Mucize Doktor yeni bölüm ne zaman? Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayında
Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci: Her 100 aileden 27'si organları bağışlıyor Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci: Her 100 aileden 27'si organları bağışlıyor
Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler Fotoğraf karesinde 'canlanan' resimler
Hasankeyf Müzesi ziyaretçilerini bekliyor Hasankeyf Müzesi ziyaretçilerini bekliyor
Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez Soçi mutabakatı: Suriye krizi Türkiye olmadan çözülemez
Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününde Lübnan'daki hükümet karşıtı gösteriler 7'nci gününde

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 13:06:09 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 13:06:57

Oturma eylemi yapan annesiyle birlikte ablasının dönmesini bekliyor

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden oturma eyleminde annesine eşlik eden 1,5 yaşındaki Asmin Demir, 5 yıl önce dağa kaçırılan, hiç görmediği ablası Hayal'e kavuşacağı günü bekliyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde devam eden oturma eyleminde, annesi Süheyla Demir'in yanında yer alan 1,5 yaşındaki Asmin Demir, 5 yıl önce dağa kaçırılan, hiç görmediği ablası Hayal'e kavuşmayı bekliyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 51. gününe girdi.

Diyarbakır annelerinin evladına kavuşma ümidiyle sürdürdüğü eylem için Ağrı'dan gelen Süheyla Demir, kucağında 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile 22 gündür eylemde yer alıyor.

Hiç görmediği ablası için annesiyle eyleme katılan Asmin, her şeyden habersiz gün boyu bekleyişini sürdürüyor.

Asmin'in bakımında Diyarbakır anneleri de Süheyla Demir'e yardım ediyor.

Bazen Asmin'i kucaklarında uyutan, bazen yemek yediren annelerin yüzü, Asmin sayesinde biraz olsun gülüyor.

"Hiç görmediğin küçük kardeşin burada seni bekliyor"

Asmin'in annesi Süheyla Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı'da köyde yaşadıklarını, merkezdeki bir lisede okurken 17 yaşındaki kızı Hayal'in dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızı için 22 gündür oturma eylemi yaptığını anlatan Demir, 3'ü kız 4 çocuk annesi olduğunu, kızı Hayal'e kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini dile getirdi.

"İnşallah çocuklarımıza kavuşuruz. Tek temennimiz bu." diyen Demir, oturma eylemini 1,5 yaşındaki kızı Asmin ile sürdürdüğünü aktardı.

Demir, "O da buradan ablasına sesleniyor. Ablası, eğer görüyorsan, bizim için değilse de Asmin'in hatırı için gel. Asmin seni günlerdir burada bekliyor. Ondan haberin yok. Hiç görmediğin küçük kardeşin burada seni bekliyor." dedi

Asmin ile oturma eylemi yapmanın zor olduğuna işaret eden Demir, "Küçük bir çocuğa ancak evde bakabilirsin ama ben günlerdir buralarda bakıyorum. Burada Asmin'i herkes çok seviyor. Diğer anneler bana yardımcı oluyor. Asmin bana da yarenlik yapıyor. Allah herkesten razı olsun. Gerekirse daha da beklerim, yeter ki kızım geri dönsün. İnşallah ablası gelir, onu da alıp birlikte eve döneriz." diye konuştu.

Demir, kızı ile bir kez telefonda görüştüğünü, kızının pişman olduğunu hissettiğini belirterek, kızının konuşurken zorlandığını, bir daha da aramadığını, onu çok özlediğini kaydetti.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ