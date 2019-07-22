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22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:07:28

Otoparklar döviz mezarlığı gibi

Türkiye genelindeki yediemin otoparklarında, çoğu ithal on binlerce araç çürümeye terk edildi. İşletmeciler, milyonlarca liranın ekonomiye kazandırılması için araçların satılmasını istiyor. 

İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten men edilen otomobil ve motosikletlerin çekildiği yediemin otoparkları doldu taştı. 15-20 yıldır kimsenin dönüp bakmadığı araçlar yüzünden yer sıkıntısı çeken işletmeciler, mevzuattaki boşluk nedeniyle ekonominin de büyük kayıplara uğradığına işaret ediyor. El konulan araçların çoğunun ithal olduğunu belirten işletmeciler, yediemin otoparklarının döviz çöplüğüne döndüğünü söylüyor. 

KAÇAKÇILIK SAYIYI ARTIRDI 

Edirne Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan yaptığı açıklamayla, durumun vahametini gözler önüne serdi. Yediemin otoparkında 1500'ü motosiklet yaklaşık 2 bin aracın olduğunu belirten Demirkan, “Son zamanlarda göçmen kaçakçılığı yapılırken yakalanan araç sayısı arttı. Bu da Türkiye genelinde yığılmaya yol açtı” dedi. 

BİR ÇÖZÜM BEKLİYORUZ 

Mahmut Demirkan, otoparktaki araç birikmelerinin masraf ve maliyet gibi sorunlar ortaya çıkardığını belirterek, “Araçlar buradan çıkmıyor, yerimiz doluyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. İlave bir yer açsak, kiramızı nasıl ödeyeceğiz? Çıkmaza girdik. Devlet büyüklerimiz bu konuda bir yasa çıkarmalı. Bu araçlar bir servet. Bu araçları dönüştürelim, ülke ekonomisine kazandıralım. Buradaki araç sahipleri de mağdur. Eğer çözüm üretilirse borçları da çözüme ulaşır” diye konuştu. 

DEĞERİ 6 MİLYON LİRA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde de bir yediemin otoparkında değeri yaklaşık 6 milyon lirayı bulan motosiklet ve aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu araçlar çürümeye terk edildi. Sadece bu otoparkta, değeri 300’ün üzerinde araç ve 3 bine yakın motosiklet bulunuyor. Otopark işletmecisi Mustafa Çalışkan, 6 yıldan bu yana alınmayan araçlar nedeniyle mağdur olduklarını belirterek şunları söyledi: “Devletimizin bu soruna bir çare bulmasını talep ediyoruz. Ciddi anlamda mağdur olduk, otoparkımız sığmadığı için ikinci bir otopark kiraladık. Devletimizden, bu araçların tasfiye edilmesini, tekrar ekonomiye kazandırılmasını istiyoruz.” 

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