Otomobile gizlenmiş uyuşturucuyu "Oscar" buldu
Adana'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın tepki vermesi üzerine yapılan aramada, koltuğa gizlenmiş 473 gram metamfetamin ele geçirildi.
Adana'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeği "Oscar"ın verdiği tepki üzerine yapılan aramada 473 gram metamfetamin bulundu, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında yaptığı denetimler sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Oscar"la otomobili kontrol etti.
Köpeğin aracın sürücü koltuğuna tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buraya gizlenmiş 4 pakette 473 gram metamfetamin ele geçirildi.
Bunun üzerine aracın sürücüsü Ümit A. (30) gözaltına alındı.
Zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
AA
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