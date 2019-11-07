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07 Kasım 2019 Perşembe 10:24:27 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 10:54:19

Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören otizmli öğrencilerin sınıflarının kapatılmasını isteyen veliler, okulun çıkış saatinde çocukları yuhaladı. Olayla ilgili Aksaray Valiliğinden de açıklama geldi. MEB, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu'nda, skandal bir olay yaşandı.

Otizmli çocuklarla aynı binada eğitim gören diğer çocukların velileri, otizmli çocuklara karşı eylem yapıp, onları yuhaladı.

MÜDÜR EYLEMİN DESTEKÇİSİ

Velilerin, otizmli çocukların kendi çocukları ile aynı okulda eğitim görmesine karşı çıktığı ve okul müdürünün de bu eylemi desteklediği ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Aksaray Valiliğinden de açıklama geldi. 

Açıklamada, yuhalama haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, çocukların okullarında eğitime devam ettiği belirtildi. Konu ile ilgili gerekli inceleme başlatıldığı ifade edildi.

OTİZMLİ ÇOCUKLARI DIŞLADILAR

Otizmli bir öğrencinin velisi ise isyan etti. Okulu ve bahçesini gösteren veli, otizmli öğrencileri yuhalayan velilere tepki gösterdi. Otizmli çocukların dışlandığını, onların diğer öğrencilerden farklı yerde yemek yediğini ve eğitim gördüğünü, giriş çıkış yerlerinin bile farklı olduğunu, bu kapının önünde eylem yaptıklarını söyledi.

(Ensonhaber)

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