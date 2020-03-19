ÖSYM'den YKS duyurusu: Geç başvuru günleri 20 Mart'a uzatıldı
ÖSYM, 2020 YKS için geç başvuru günlerinin 20 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Gelen son dakika haberine göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), "2020 YKS için geç başvuru günleri 20 Mart 2020'ye kadar uzatılmıştır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru süreci 20 Mart 2020 saat 23.59'da sona erecektir " açıklamasında bulundu.
ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:
18-19 Mart 2020 tarihleri olarak duyurulan 2020-YKS geç başvuru günleri, Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinden dolayı, 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır.
Adaylar, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Mart 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) 20 Mart 2020 tarihi saat 23.59’a kadar 2020-YKS geç başvurularını yapabileceklerdir.
Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.
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