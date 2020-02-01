ÖSYM'den müstehcen paylaşımlar yapan hesap takibi açıklaması: Yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi Twitter hesabı, dün müstehcen bir hesabı takibe aldı.

Söz konusu +18 hesabı kimin takibe alındığı henüz bilinmezken, ÖSYM sosyal medyada fark edilen bu hesabı takipten çıktı.

"HUKUKİ VE CEZAİ YOLLARA BAŞVURULACAK"

ÖSYM’nin resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Resmi Twitter hesabımıza yasa dışı müdahalede bulunularak çeşitli hesapların takibi yapılmış olup, durumun fark edilmesi üzerine gerekli tedbirler alınmıştır. Yaşanan olaya sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında hukuki ve cezai yollara başvurulacağı kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri kullanıldı.