18 Temmuz 2019 Perşembe 16:39:40 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:31:13
ÖSYM, YKS ve TYT birincilerinin sayısını açıkladı
ÖSYM tarafından, YKS'de TYT ile Sayısal, Sözel, Eşit Ağırlık'tan 1'er, Yabancı Dil'den ise 5 birincinin çıktığı bildirildi.
AA
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