09 Aralık 2019 Pazartesi 14:51:28 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 15:16:28
ÖSYM, DUS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
ÖSYM, 2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-DUS) yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 26 Kasım-3 Aralık 2019'da tercihleri alınan 2019-DUS yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.
AA
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