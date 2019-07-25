  • Bist 100
    103444
  • Dolar
    5,7137
  • Euro
    6,3701
  • Altın
    261,5810
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Afganistan'da art arda patlama! Çok sayıda ölü var Afganistan'da art arda patlama! Çok sayıda ölü var
Şırnak'ta biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu Şırnak'ta biri gri kategoride 5 terörist teslim oldu
Son Dakika... Milli Eğitim Bakanlığında önemli atamalar Son Dakika... Milli Eğitim Bakanlığında önemli atamalar
Mühendislik fakültesi öğrencileri yüzde 80'i yerli roket üretti Mühendislik fakültesi öğrencileri yüzde 80'i yerli roket üretti
Elif Gönlüm kimdir? Kerem Gönlüm kimdir? Gül Gölge kimdir? Elif Gönlüm kimdir? Kerem Gönlüm kimdir? Gül Gölge kimdir?
Son dakika ABD'deki FETÖ'cü Bilal Ekşili'nin S-400 gerginliğinde adı geçti! Bilal Ekşili kimdir? Son dakika ABD'deki FETÖ'cü Bilal Ekşili'nin S-400 gerginliğinde adı geçti! Bilal Ekşili kimdir?
Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
Çaykur Rizespor "sıfırdan" inşa ediliyor Çaykur Rizespor "sıfırdan" inşa ediliyor
Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya çıktı Çin'deki heyelanlarda ölü sayısı 16'ya çıktı
Mustafa Denizli'den Falcao ve Costa yorumu: Bu yaş grupları dönüşü olmayan yatırımdır Mustafa Denizli'den Falcao ve Costa yorumu: Bu yaş grupları dönüşü olmayan yatırımdır
ÖSO güçleri, Fıratın doğusuna hazır ÖSO güçleri, Fıratın doğusuna hazır
Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Hatem Ben Arfa ile anlaşmaya vardı
Türkiye, kendi iletişim uydusunu bu roketle fırlatabilecek Türkiye, kendi iletişim uydusunu bu roketle fırlatabilecek
Son Dakika: Bahçelievler'de caddede çökme meydana geldi Son Dakika: Bahçelievler'de caddede çökme meydana geldi
ABD'li iş insanları Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı ABD'li iş insanları Türkiye'deki yatırımlarında ısrarcı
DGS sonuçları açıklanıyor! DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler 2019 yayında! DGS sonuçları açıklanıyor! DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler 2019 yayında!
Sevilla ile pürüzler giderildi! Kjaer, Fenerbahçe'ye geri dönüyor Sevilla ile pürüzler giderildi! Kjaer, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bursaspor zamana karşı mücadele veriyor Bursaspor zamana karşı mücadele veriyor
Türkiye, Türk diplomatı şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın iadesi için harekete geçti Türkiye, Türk diplomatı şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın iadesi için harekete geçti
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi Anayasa Mahkemesi Başkanı: Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi
İzmir’de PKK propagandası yapan 12 kişiye gözaltı İzmir’de PKK propagandası yapan 12 kişiye gözaltı
Domuz bağıyla bağlanıp öldürülen anne ve kızın failleri yakalandı Domuz bağıyla bağlanıp öldürülen anne ve kızın failleri yakalandı
Önce rekor sandı sevindi, skorboardu görünce üzüldü Önce rekor sandı sevindi, skorboardu görünce üzüldü
Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün iki numarası 3 gün boyunca drone uçurdu Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün iki numarası 3 gün boyunca drone uçurdu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:16:25 | Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:18:03

ÖSO güçleri, Fıratın doğusuna hazır

Türkiye'nin terör örgütlerinin kontrolünü sona erdirmek için Fıratın doğusuna yönelik operasyon sinyali vermesi ve sınır hattına bu yönde yığınak yapmasının ardından Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarının bir araya gelerek oluşturduğu Milli Ordu da hazırlıklarını hızlandırdı. Milli Ordu bünyesine yeni katılan güçler de zorlu eğitimden geçirilerek cephede savaşmaya ve Fıratın doğusuna yönelik olası bir harekata hazır hale getiriliyor.

Türkiye´nin güney komşusu Suriye´de, 2011 yılı ilkbaharında özgürlük ve demokrasi isteyenler sokağa çıkarak eylemler yapmaya başladı. Ancak rejim güçleri, özgürlük ve demokrasi talebinde bulunan sivilleri, üzerlerine ateş açarak engellemeyi tercih etti. Sivillerin yaşamlarını yitirmesinin ardından Deraa kentinde başlayan eylemler, ülke geneline yayıldı. Rejimin gösterileri sonlandırmak için silah kullanmasının ardından siviller de silahlandı ve kısa sürede ülkenin farklı noktalarında çatışmalar çıkmaya başladı. Suriye ordusundan ayrılan askerlerin de aralarına katıldığı sivillerin oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu, rejim güçlerine karşı mücadele etmeye başladı. Mevcut ülke bayrağına üçüncü bir yıldızı ekleyerek kendi bayrağını da benimseyen Özgür Suriye Ordusu güçleri, kısa süre içerisinde ülke genelinde örgütlendi ve rejime karşı ortak mücadele ile birçok bölgede kontrolü eline geçirdi. Zaman içerisinde Özgür Suriye Ordusu´nu oluşturan grupların birbiriyle yaşadığı fikir ayrılıkları ile terör örgütlerinin varlığı, Suriye´nin çeşitli noktalarında kontrolün kaybedilmesine neden oldu.

FIRAT KALKANI HAREKATI İLE ÖSO YENİDEN BİRLEŞTİ

Terör örgütü DEAŞ´ın attığı füze ve roketler ile sınır hattındaki Kilis ve Gaziantep´e yönelik tehdit oluşturmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 24 Ağustos 2016 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. Özgür Suriye Ordusu´nun çeşitli gruplarının da katıldığı harekat ile Cerablus, Azez ve El Bab kentleri ile kırsalındaki bölgeler terör örgütlerinden arındırılarak özgürleştirildi. 2 bin kilometre kareden fazla alanın teröristlerden temizlenmesinin ardından Özgür Suriye Ordusu grupları da yeniden bir araya gelerek koordineli şekilde hareket etmeye başladı. 2017 yılı sonunda da ÖSO bileşenlerinin bir araya gelmesiyle `Milli Ordu´ kuruldu. Türkiye´de eğitilen askerlerin komuta ettiği yeni ordudaki askerler; daha disiplinli, modern ve donanımlı şekilde cephelerde yer almaya başladı.

MİLLİ ORDU´YA KATILIM, HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Türkiye'de eğitilen üst rütbeli askerler, Milli Ordu'ya yeni katılan gençleri Azez, El Bab ve Afrin bölgesindeki kamplarında eğitimden geçiriyor. Afrin bölgesinde ÖSO bileşenlerinden olan Suriye Türkmenlerinin komuta ettiği Sultan Murat Tugayı´nın eğitim kampında da 250 kişi eğitime tabi tutuluyor. Yaklaşık bir aylık zorlu bir eğitimin ardından mezun olan gençler, Milli Ordu saflarına katılıyor. Fiziksel güçlenme adına yaptırılan ağır sportif eğitimin yanı sıra; her türlü arazide görev yapacak şekilde donanımlı hale getirilen yeni güçlere savunma, taarruz, meskun mahal, patlayıcı konularında bilgiler veriliyor. Her türlü silahı kullanabilecek şekilde eğitim gören gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Ordu komuta kademesinin ihtiyaç duyduğu cephe hatlarında görevlendiriliyor.

35 BİN KİŞİLİK ORDU, TSK´NIN YANINDA

Sultan Murat Tugayı komutanlarının eğittiği güçler, eğitim süreçlerini tamamlayarak görev alacakları cephe hattına gitmek için heyecanlandıklarını ifade ediyor. Türkiye´nin olası Fırat´ın doğusuna yönelik operasyonunda görev almak istediklerini anlatan Milli Ordu´ya aday güçler, hedeflerinin Suriye topraklarında başta PKK/YPG olmak üzere hiçbir terör örgütünü barındırmamak olduğunu söyledi.

Milli Ordu yetkilileri ise en büyük isteklerinin bir an önce Suriye´de huzurun sağlanması olduğunu belirtti. Milli Ordu kurmayları, kendilerine her zaman destek olan Türkiye´nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile kentlerinin özgürleştiğini hatırlattı. Yeni süreçte en büyük isteklerinin Türkiye´nin Fırat´ın doğusuna yönelik harekat düzenlemesi ve bu bölgelerin de terör örgütleri işgalinden kurtarılması olduğunu anlatan yetkililer, 35 bin kişilik orduyla Türk askerinin yanında olduklarını söyledi.

(DHA)

Milli Eğitim Bakanlığında önemli atamalar
HDP'li Garo Paylan Kemal'e sahip çıktı
Türkiye, kendi iletişim uydusunu bu roketle fırlatabilecek
Emrah'ın 3 milyon dolarlık oyuncağı!
Türkiye Ürün İhtisas Borsası devreye girdi! Spekülatif fiyat dönemi bitti
Emeklinin zam farkları hesapta! Emekli farkları ne zaman yatırılacak?
Babaannesini öldürdü kahveye çay içmeye gitti
Antalya'da polisi şaşırtan görüntü! Düğüne gittiğini söyleyen sürücünün aracından...
Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye'den ABD'ye ret! Askeri harekat seçeneği masada!
Mehmetçik Emir bekliyor
22 Milyon kişiyi ilgilendiriyor! Aracınızın değeri de sigortalı
Monchi ağız değiştirdi! F.Bahçe ve Sevilla arasında büyük kavga!
Kaftancıoğlu CHP'yi böldü
Memur emeklisine aile yardımı ve ek zam
"FaceApp" uygulamasıyla dolandırıcılık
Trump Yemen tasarısını 3. kez veto etti
Aslan büyük oynuyor
Vatanperver Atilla hakkında yeni gelişme
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ