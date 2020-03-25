Osmanlı mirası tarihi çarşılar geçici süreyle kapatıldı
Edirne'deki tarihi çarşılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatıldı.
Edirne'de, Osmanlı'dan miras kalan ve her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Alipaşa, Bedesten ve Arasta çarşıları, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 30 Mart Pazartesi gününe kadar kapalı kalacak.
Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tedbirler kapsamında çarşıların geçici süre kapatıldığını söyledi.
İnsan sağlığının her şeyden önce geldiğini belirten Sanış, şöyle konuştu:
"Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle esnaflarımızdan çarşının kapanmasıyla ilgili gelen talebi değerlendirdik ve çarşının 30 Mart'a kadar kapanmasına karar verdik. Aynı şekilde Bedesten ve Arasta çarşıları da kapatıldı. Önceliğimiz sağlık. İnşallah en kısa sürede bu salgın sona erer ve tekrar sağlıklı günlerde hayatımıza devam ederiz."
AA
- Milli Savunma Bakanı Akar'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
- İletişim Başkanlığı'ndan koronavirüs vaka bildirimi
- Başkan Erdoğan, G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katılacak
- Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
- İBB'nin 'sorumlusu benim' diye kağıt imzalattığı ortaya çıktı! Çalışanlar isyan etti..