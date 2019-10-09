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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:03:48 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:05:23

Osman Kavala'ya zor soru

Gezi Parkı olaylarının organizatörü Osman Kavala, yargılandığı davada çapraz sorguya alındı. Mahkeme Başkanı Kavala’ya Almanlar, Amerikalılar Gezi ile ilgili sizden bilgi alıyor. Siz onların temsilcisi misiniz diye sordu. Kavala ise Başka ülke konsoloslarıyla da ilişkim var cevabını verdi.

Gezi Parkı davasında olayların organizatörü Osman Kavala'nın yargılanmasına devam edildi. Olaylara ilişkin 1’i tutuklu, 6’sı firari 16 sanığın, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yargılandığı davanın duruşmasında, sanık Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın çapraz sorgusu yapıldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada görülen duruşmada, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Berk, çapraz sorgusu yapılan tutuklu sanık Osman Kavala’ya sorular yöneltti.

ALABORA’YA MADDİ DESTEK VERMEDİM!

Berk, Kavala’ya, internette yer alan 11 Kasım 2011 tarihli “Ayaklan İstanbul” başlıklı videoda, röportaj yapılan firari sanıklardan Mehmet Ali Alabora’nın “Arap Baharı’nın bölgesel değil küresel olduğu, Türkiye’de de olmasını istediği” şeklinde beyanlarının yer aldığını belirterek, “Sizin bu konuda bir bilginiz var mı?” diye sordu. Kavala, buna ilişkin bilgisi bulunmadığını, Gezi olayları ile ilk temasının Haziran 2013’te yaptığı bir telefon görüşmesi oluğunu ifade ederek, “Mehmet Ali Alabora’nın faaliyetleri benimle ilişkilendirilmiş. Hiçbir alakam yok. Maddi destek de sağlamadım.” dedi.

SOROS’LA GÖRÜŞÜYORUM

George Soros’u tanıyıp tanımadığı sorusuna Kavala, “Kendisini 2008 yılından beri tanıyorum. Sonrasında Açık Toplum Enstitüsü’nün desteklediği Türkiye’deki Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliğinde yer aldım. Soros, İstanbul’a geldiğinde toplantılarına katıldım. Toplantı Açık Toplum Vakfında olurdu genelde.” cevabını verdi.

AMERİKALILAR VE ALMANLAR NEDEN SENDEN BİLGİ ALDI?

Berk’in “Almanlar, Amerikalılar Gezi ile ilgili sizden bilgi alıyor. Siz kimsiniz ki sizden bilgi alıyorlar? Siz onların temsilcisi misiniz?” sorusu üzerine Kavala, “İddianamede yer alan husus Amerika’daki bir toplantıyla ilgilidir. Temsilcileri olsam bilgi almaz, talimat verirler. Bağımsız düşünen, bağımsız analizler yapan biri olduğumu düşünmüşler. Benim başka ülkelerin konsolosluklarıyla da ilişkilerim var. Sordukları zaman kendi değerlendirmelerimi yapıyorum” cevabını verdi.

(Yenişafak)

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