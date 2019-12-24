Osman Kavala'nın beraat kararı talebi reddedildi
Gezi eylemlerinin akıl hocası Osman Kavala'nın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada, beraat kararını reddedildi
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.
Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti.
(DHA)
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