Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı!

Gezi Parkı olaylarına ilişkin bugün 16 sanıklı davada karar çıkmıştı. Ardından mahkeme heyeti tüm sanıkların beraatine karar verirken Osman Kavala'nın tahliyesine de hükmetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, alınan son dakika bilgisine göre, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.

Cezaevinden henüz çıkmayan Kavala’nın cezaevinden çıkar çıkmaz yeniden gözaltına alınması bekleniyor. Gözaltına alınacak olan Kavala’nın önce savcılığa götürülerek ifadesinin alınması ertesi gün de mahkemeye çıkarılması bekleniyor.