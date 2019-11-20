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20 Kasım 2019 Çarşamba 14:09:19 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:11:14

Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir?

Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? merak ediliyor. Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman için geri sayım bugün sona eriyor. Kuruluş Osman bugün ATV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Vatandaşlar Osman Gazi'nin hayatı ve eşi ile ilgili araştırmalar yapıyor. Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan ve büyük bir heyecanla beklenen Kuruluş Osman bugün ATV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Kuruluş Osman'da canlandırılan Osman Gazi ve eşi Bala Hatun ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun kimdir? Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun hakkında merak edilenler haberimizde..

BALA HATUN KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşidir.

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde yer alan bilgilere göre hayatı ve kimliğine dair bilgi yoktur. İlk Osmanlı kaynaklarında Mal Hatun / Malhun Hatun olarak geçer ve kendisinden genellikle Osman Bey’in hanımı, Şeyh Edebâli’nin kızı ve Orhan’ın annesi diye söz edilir. Orhan Bey’in annesi olma ihtimali varsa da Şeyh Edebâli ile bir ilgisinin bulunmadığı kesindir. Mal Hatun’a atfedilen türbe Bilecik’tedir. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

20'li yaşların başında olan yetenekli oyuncu Özge Törer, hala üniversitede öğrenci. 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanmıştır.

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