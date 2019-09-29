29 Eylül 2019 Pazar 16:41:45 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 16:49:04
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu yerin altından geçen kanal çöktü
Beşiktaş Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.
Ortaköy Deresi’ni denize taşıyan ve kumpircilerin bulunduğu yerin tam altından geçen kanalda çökme oldu. Kaldırım taşları yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki kanala düştü. Her gün binlerce kişinin bulunduğu alandaki çökme sabah saatlerinde olunca ölen ya da yaralanan olmadı.
(DHA)
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