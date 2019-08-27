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27 Ağustos 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 01:21:45

Orman yangınlarını PKK üstlendi

Terör örgütü, Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde son 2 ayda çıkardıkları yangınların listesini açıkladı. 

Art arda meydana gelen orman yangınlarında binlerce hektar ormanlık alan kül olurken, yangınları terör örgütü PKK üstlendi. Son iki ayda yurdun özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde çıkan orman yangınlarından binlerce hektar orman alanı yandı. Terör örgütü, İzmir Karabağlar başta olmak üzere çıkardığı yangınları tarih ve bölge bölge olarak liste halinde açıkladı. 

İZMİR YANGINI 

PKK’nın listesinde yer alan yangınlar şöyle: 24 Ağustos günü Kütahya’nın Gediz ilçesinde 8 hektarlık ormanlık alan yandı. 24 Ağustos günü Mersin’in Tarsus ilçesi, Edirne’nin Keşan ilçesi ve Uşak’ın Banaz ilçesinde çıkan yangınlar. 22 Ağustos günü Balıkesir’in Edremit ilçesi ve Marmaris’teki yangın. 19 Ağustas’ta yine Marmariste çıkan yanfın. 18 Ağustos günü İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayarak 500 hektarlık alanı tahrip olduğunu orman yangını ve aynı gün Bornova, Urla ilçesinin Yağcılar ve Demircili mahaleleri arasındaki bölge ile Menderes ilçesinin Gümüldür mahallesinde çıkan yangınlar. 

PENDİK DE LİSTEDE 

12 Ağustos günü Balıkesir Marmara ilçesi, 11 Ağustos günü İstanbul Pendik’te bulunan Göçbeyli Köyü etrafındaki yangın. 24 Temmuz günü Manisa’nın Soma ilçesi, 23 Temmuz günü Antalya’nın Manavgat ilçesinde kaymakamlık konutunun da içerisinde olduğu alan, 22 Temmuz günü Antalya’nın Gazipaşa ilçesindeki yangın.

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