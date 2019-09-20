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20 Eylül 2019 Cuma 10:24:07 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 10:25:35

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor: OGM alımı başvuruları ne zaman? OGM alımı başvuru ekranı

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alımı yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alımı Ağustos'ta Resim Gazete'de yayımlandı. OGM alımı başvuruları ne zaman yapılır? OGM alımı başvuruları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımına başvurmak isteyenler şartlara uygun olup olmadıklarını da öğrenmek istiyor. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı şartları ve Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvuru süreci ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

OGM alımı başvuruları ne zaman? OGM alımı başvuruları nereden yapılır? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 4 bin 996 personel alımı yapıyor. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını ve başvuru sürecini merak ediyor. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı ile ilgili merak edilenler, Resmi Gazete'de yayımlanan alım ilanında açıklanıyor. Orman Genel Müdürlüğü işçi alımına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

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OGM ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı alımına 12 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Başvuru işlemleri 23 Eylül gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak.

OGM ALIMI BAŞVURU EKRANI
 

OGM ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı alım ilanına göre, adaylar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile başvuru yapabilecek. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

OGM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1 - 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmelipersonel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

1 - 2018 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden
en az 60 puan almış olmak,

2- Son müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak,

3- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az C sınıfı ehliyete sahip olmak,

4- Avukat pozisyonuna başvuranlar için;
- Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
- Baro kayıt belgesine sahip olmak, 

YERLEŞTİRME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Belirlenen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlardan sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar ile ilanda belirtilen her pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını 03.10.2019 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile öğrenebilecektir.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyenler,
- Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
- İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
yerine, sıraya göre en yüksek puanlı adaydan başlanılmak suretiyle sırasıyla sözleşme yapılmak üzere çağırılacaktır.

KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

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