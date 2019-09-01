Orman Çocuğu filmi konusu ne? Mogli Orman Çocuğu filmi oyuncuları kimler?
Orman Çocuğu TV'de ilk kez bu akşam 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmi daha önce sinemada izlemeyenler ve bu akşam filmi izlemek isteyen seyirciler film hakkında araştırma yapıyor. Orman Çocuğu filmi konusu ne? Orman Çocuğu filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtı merak ediliyor. İzleyeni büyüleyen mucizevi bir serüveni anlatan Orman Çocuğu filmi ile ilgili merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.
Orman Çocuğu filmi konusu ne? Orman Çocuğu filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıntı merak ediliyor. Orman Çocuğu TV'de ilk kez bu akşam 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmi daha önce sinemada izlemeyenler ve bu akşam filmi izlemek isteyen seyirciler film hakkında araştırma yapıyor. İzleyeni büyüleyen mucizevi bir serüveni anlatan Orman Çocuğu filminin yönetmen koltuğunda Jon Favreau oturuyor. Merakla beklenen Orman Çocuğu filmi ile ilgili merak edilen diğer detayları haberimizde sizler için derledik.
ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ KONUSU NE?
Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülür. Bagheera, Mowgli’ye bu macerada akıl hocalığı yapacaktır. Canlı-aksiyon ve epik türündeki bu hikayede, kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli evi bildiği tek yeri terketmek zorunda kalınca, hem kendisini hem dış dünyayı keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır.
Rudyard Kipling‘in klasik çocuk romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Jon Favreau sırtlarken uyarlama senaryo ise Justin Marks’a ait. Disney tarafından hayata geçirilen filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise Ben Kingsley ve Neel Sethi isimleri başı çekerken kadroda onlara Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Christopher Walken, Lupita Nyong'o ve Giancarlo Esposito isimleri yer alıyor.
ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCULARI
Oyuncu
Mowgli: Neel Sethi
Dublaj Oyuncuları
Bagheera: Ben Kingsley
Baloo: Bill Murray
Shere Khan: Idris Elba
Kaa: Scarlett Johansson
King Louie: Christopher Walken
Rakcha: Lupita Nyong'o
Akela: Giancarlo Esposito
Gray: Emjay Anthony
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