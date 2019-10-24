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24 Ekim 2019 Perşembe 12:25:30 | Son Güncelleme: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:29:41

Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var?

Orkid yeni reklamı, gündemde konuşulan konular arasında yer aldı. Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Ped markası Orkid'in yeni reklamı sosyal medyada tepki topladı. Orkid'in Türkiye'de nasıl satıldığına ilişkin tasarlanan ve Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışan reklama sosyal medyada çok sert tepkiler geldi..

Orkid'in yeni reklamı, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Orkid yeni reklamı nasıl? Tepki çeken Orkid'in yeni reklamında ne var? sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Ped markası Orkid'in yeni reklamı sosyal medyada büyük tepki topladı. Orkid'in Türkiye'de nasıl satıldığına ilişkin tasarlanan ve Türkiye'yi küçük düşürmeye çalışan reklama sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Orkid'in yeni reklamı ile ilgili merak edilen detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Ped markası Orkid'in kadın cinayetlerine tepki gibi gösterip markanın Türkiye'de nasıl satıldığına ilişkin tasarlanan küstah İngilizce reklam filmine, sosyal medyada çok sert tepkiler geldi.

Reklamda, ped paketininin üzeri tecavüz ve kadına şiddet haberleri ile dolu bir gazete sayfasına sarılıyor. 'Utancını ortaya çıkar' başlığıyla yayınlanan reklamın sosyal medyada bir yarışma içinde çekildiği, Türkçe versiyonunun da olduğu belirtiliyor. Firmanın kendi sitesinde yer almayan reklam filminin amacının sadece algı yaratmak olduğu iddia ediliyor. 

ORKİD YENİ REKLAMI NE MESAJ VERİYOR?

Tartışma konusu haline gelen reklamda, Türkiye'de sürekli olarak kadın hakları ihlallerinin olduğu bir ülke gibi vurgulandığı görülürken, asıl hedefin ise Türkiye'nin geri kalmış bir toplum olduğu algısını verip ticari markanın ürünlerini gazete kağıtlarına sarılıp satıldığı mesajını vermek olduğu belirtiliyor.

Sosyal medyada reklam üzerine yapılan tartışmalarda, firmanın amacının sadece Türkiye'yi aşağılamak ve insanları kışkırtmaktan başka bir şey olmadığı görüşü hakim olurken, Twitter'da TT olan konuyla ilgili henüz firmadan bir açıklama yapılmaması ise algı iddialarının doğru olduğu izlenimini veriyor.

ORKİD TWİTTER MESAJLARI

Beril

Çok merak ediyorum, Türkiye'nin neresinde gazete kağıdına sarılıyormuș acaba?
Bıkmadınız așağılamaktan Üllkemi! 
#orkid

Güneş

#orkid
Hepimiz insanız ayıbı yok yalnız benim rahatsız olduğum nokta kadınların mahreminin bu kadar göze sokulması. Orkid yaptığı reklamla dilimizi dahi konuşmayarak kimin yanında olduğunu gösterdi bence elimize fırsat geçti Türkiye'ye çamur atalım da nolursa olsun der gibi.

Ayşen 

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#Orkid alıpta gazete kağıdına sardıranına hiç rastlamadım . Algı yapıp reklam yapmaya çalıştığınız aleni ortada. Tutturamazsınız bu şekilde. İyi çalışın kaliteyi arttırın bence..

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