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19 Şubat 2020 Çarşamba 12:08:53 | Son Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:12:23

Örgütün mahrem imamı itiraf etti! FETÖ'cü hain Kemal Batmaz'ın kod adı "Sedat"mış!

FETÖ'nün hain darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten "sivil imam" Kemal Batmaz'ın örgüt içerisinde "Sedat" kod adını kullandığını örgütün mahrem imamının itirafı ile ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgütün mahrem imamlarından A.B, etkin pişmanlıktan yararlanarak Kemal Batmaz hakkında bilgiler verdi.

A.B, savcılık ifadesinde örgütün 2014-2015 döneminde Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasının en üstündeki kişinin Kemal Batmaz olduğunu, Adil Öksüz'ün de o dönem Kara Kuvvetleri Komutanlığı sorumlusu olduğunu belirtti.

Kemal Batmaz'ın örgüt içerisinde "Sedat" kod adını kullandığını bildiren A.B, darbe girişimine kadar Hava Kuvvetleri'nin sözde imamı Batmaz'a bağlı faaliyet yürüttüğünü anlattı.

Batmaz'ın olduğu herhangi bir toplantıya katılmadığını iddia eden A.B, "Bir defasında 'Malik' kod adlı kişinin ofisinde, 'Selim' kod adlı kişi telefonda, 'Abi biz dinleme yapmıyoruz, bir süreden beri cihazları kullanmıyoruz.' şeklinde Kemal Batmaz ile konuşmalarına şahit oldum." ifadelerini kullandı.

A.B, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında üst düzey yönetici olan 'Mehmet' kod adlı kişinin 2015'te Akın Öztürk'ün bir şeyler yapmaya çalıştığını, gizli kapaklı işler çevirdiğini ve bunu Batmaz'a ilettiğini aktardı.

FETÖ ELEBAŞI GÜLEN'İ TANIMADIĞI İDDİA ETMİŞTİ

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü darbe girişimi davası iddianamesine göre Batmaz, darbe girişimiyle ilgili hazırlıklar kapsamında sık sık örgütün elebaşı Gülen'e rapor vermek için ABD'ye gitti.

1 Ocak 2016'da İngiltere üzerinden ABD'ye girerken Newark Havaalanı'nda gümrükteki görevli kendisinden şüphelendi. Batmaz'ı pasaport kontrolünde mülakata alan Amerikalı görevliler, üzerinde 7 bin ABD doları bulunan Batmaz'a bu parayı nerede kullanacağı sordu. Üzerindeki parayı ABD'deki harcamalarında kullanacağını söyleyen Batmaz, kendisini İsmail Çelik isimli arkadaşının karşılayacağını, bir gece New Jersey'de Riviera adlı otelde, ardından da Yavuz Ulusoy isimli arkadaşıyla Pensilvanya'da "İmam Muhammed Fetullah Gülen" ile kalacağını belirtti.

Zaman zaman FETÖ'nün firari "TSK imamı" Adil Öksüz ile ABD'ye giden Batmaz, darbe girişiminden 3 gün önce Öksüz ile New York'tan İstanbul'a aynı uçakla geldi. Batmaz, Gülen'e yapılan hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi verdikten ve son talimatları aldıktan sonra Akıncı Üssü'ne gitti.

Batmaz, darbe girişiminin ardından yakalandığında ilk ifadesinde "arsa bakmaya" gittiğini, FETÖ elebaşı Gülen'i basından tanıdığını ve kendisiyle hiç görüşmediğini iddia ettti.

Savcılık ifadesinde emlakçı olduğunu söyleyen Batmaz'ın Akıncı Üssü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, darbeyi bizzat yönetenlerden olduğu tespit edildi. Darbeci üs komutanı eski tuğgeneral Hakan Evrim'in esas duruşa geçerek baş selamı vermesi, Batmaz'ın örgüt yapılanmasındaki konumu ve rolünü bir nevi gözler önüne serdi.

Batmaz'ın Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Akıncı Üssü darbe girişimi davasında yargılaması devam ediyor.

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