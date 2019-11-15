15 Kasım 2019 Cuma 15:42:16 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 15:46:09
Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında Yargıtay kararını verdi
Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu'nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı
Yargıtay Orgeneral Kamil Başoğlu'nun kaçırılması davasında eski kurmay albay Muhsin Kutsi Barış ve Adem Parlak'a verilen 9'ar yıl hapis cezasını onadı
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP, Yılmaz Ateş'i ihraç etti
- İmamoğlu'nun seçim kampanyasının anlatıldığı 'Kahraman'ın Yolculuğu' adlı kitap çalıntı çıktı
- Türkiye'den ABD'ye 'Ferhat Abdi Şahin' tepkisi
- İçişleri Bakanı Soylu: 2019'da 299 kadın cinayeti işlendi
- Beyoğlun'da ölü bulunan İngiliz'in eşi Ortadoğu ve Güney Asya'da çalışmış