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21 Şubat 2020 Cuma 15:02:38 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 15:05:09

Ordunun zirvesi Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulunuyor.

AA

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