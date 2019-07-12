Ordu Valisi Güler'den 'S-400' iddialarına esprili yanıt

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Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemleri bugün Ankara'ya gelmeye başladı. 3 seferde gelmesi beklenen S-400'lerin ilk kısmı bugün uçakla Mürted Hava Üssü'ne nakledildi.



S-400'lerin gelmesi Türkiye ve dünya gündeminde konuşulurken, sosyal medyada S-400'lerin menziline ilişkin bir görsel dolaşıma girdi. Söz konusu görselde S-400'lerin Türkiye'de sadece Ordu'yu menzil içine alamadığı görüldü.



Ordu Valisi Mehmet Hilmi Güler konuya ilişkin yaptığı esprili paylaşımda, "Kamuoyunda, 'Ordu, S-400'lerin kapsama alanı dışında kaldı. Ordu'yu savunmayacak' tarzında görselle birlikte bir bilgi dolaşıyor. O görsel temsili olarak yapılmış arkadaşlar, panik yapmayın. Ayrıca S-400'ler Ordu'yu korumasa bile biz memleketimizi koruruz" ifadelerine yer verdi.