Ordu Valisi Güler'den 'S-400' iddialarına esprili yanıt
Türkiye'nin aylardır beklediği S-400 hava savunma sisteminin Ankara'ya gelmeye başlamasının ardından sosyal medyada S-400'lerin menzillerine ilişkin bir görsel ortaya çıktı. Ordu'nun menzil dışı gözükmesinin ardından Ordu Valisi Mehmet Hilmi Güler Twitter hesabından esprili bir açıklama yaparak, "S-400'ler Ordu'yu korumasa bile, biz memleketimizi koruruz." dedi.
TM Dijital Haber Merkezi
Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 hava savunma sistemleri bugün Ankara'ya gelmeye başladı. 3 seferde gelmesi beklenen S-400'lerin ilk kısmı bugün uçakla Mürted Hava Üssü'ne nakledildi.
S-400'lerin gelmesi Türkiye ve dünya gündeminde konuşulurken, sosyal medyada S-400'lerin menziline ilişkin bir görsel dolaşıma girdi. Söz konusu görselde S-400'lerin Türkiye'de sadece Ordu'yu menzil içine alamadığı görüldü.
Ordu Valisi Mehmet Hilmi Güler konuya ilişkin yaptığı esprili paylaşımda, "Kamuoyunda, 'Ordu, S-400'lerin kapsama alanı dışında kaldı. Ordu'yu savunmayacak' tarzında görselle birlikte bir bilgi dolaşıyor. O görsel temsili olarak yapılmış arkadaşlar, panik yapmayın. Ayrıca S-400'ler Ordu'yu korumasa bile biz memleketimizi koruruz" ifadelerine yer verdi.
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