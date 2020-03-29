Orda bir köy var uzakta, o köy koronavirüs karantinası altında!
Çankırı’da bir köy koronavirüs şüphesiyle tedbir amacıyla karantina altına alındı. Jandarma köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.
Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlı Aliözü Köyünde, şehir dışından cenazeye geldikten sonra dönüşte yaptırdığı testin pozitif çıkması sonrasında köye giriş ve çıkışlar geçici süreliğine durduruldu.
Jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkışlara kapatılan köyde şimdiye dek herhangi bir vakaya rastlanmazken sağlık ekipleri de köye giderek vatandaşlara gerekli testleri yaptı.
Ekipler, köyde olumsuzluk olup olmadığı noktasında teşhislerde bulunmayı sürdürürken kurallara uyulması gerektiğini belirtti.
İHA
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