ORC Araştırma'dan Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde 4 farklı isim Başkan Erdoğan'la karşı karşıya getirildi
ORC Araştırma Şirketi yayınladığı son anket rakamlarını kamuoyu ile paylaştı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu ile karşı karşıya getirildi. Hiçbiri Başkan Erdoğan'ın yanına bile yaklaşamadı.
ORC Araştırma Şirketi, 'Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
SON RAKAMLAR ORC'DEN
Erken seçimin konuşuluyor olması üzerine kamuoyu araştırma şirketleri de hareket geçti.
Bunlardan biri de ORC Araştırma.
Şirket, 28-31 Aralık tarihleri arasında 36 ilde 2 bin 980 kişi ile yaptığı görüşmelerin ardından elindeki verileri açıkladı.
DEĞİŞMEYEN SONUÇ: ERDOĞAN KAZANDI
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan ankette; Recep Tayyip Erdoğan, karşı karşı geldiği 4 isme de fark attı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı; Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener rakip gösterildi.
4 isim arasında muhalefetin en güçlü adayı, Meral Akşener olarak öne çıktı.
En düşük oy oranına ise Kemal Kılıçdaroğlu sahip.
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