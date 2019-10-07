'Operasyon için ABD'nin çekilmesi beklenecek'

Reuters tarafından aktarılan haberde, Beyaz Saray'ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine bir harekat düzenleyeceğini açıklaması üzerine konuşan bir Türk yetkilinin, söz konusu operasyonun 'ABD'nin çekilmesinin ardından başlayacağını' söylediği belirtildi.

Konuşan üst düzey Türk yetkili, bu kararın 'herhangi bir kaza yaşanmaması' adına alındığını açıkladı ve sürecin tamamlanması için yaklaşık bir haftalık bir süre geçeceğini söyledi.