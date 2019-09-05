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05 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 05 Eylül 2019 Perşembe 08:10:31

Onurlu direniş destek bekliyor! Çocuklarını almadan gitmeyecekler

Evlatları, PKK’nın siyasi kolu HDP tarafından dağa kaçırılan gözü yaşlı anneler, çocuğu dağa kaçırılan tüm aileleri seslerini yükseltmeye çağırdı. Diyarbakır Anneleri, terör örgütüne karşı verdikleri mücadelede herkesin yanlarında olmasını istiyor.

Diyarbakır’da 22 Ağustos günü HDP İl Başkanlığı önüne gelen Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar’ın (21) dağa kaçırıldığını söyleyerek oturma eylemi başlattı. Oturma eyleminin 3’üncü gününde oğluna kavuşan anne Hacire Acar, eylemine son verdi. Hacire Ana’nın zaferi tüm ailelere cesaret verdi. Önceki gün Çetinkaya ailesi, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelip, oğulları Süleyman Çetinkaya’nın HDP’lilerce Suriye’ye kaçırıldığını belirterek, oturma eylemi başlattı.

CESARETLERİYLE TARİH YAZDILAR

Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 4 yıl önce 10 yaşında olan oğlu Azad’ın teröristlerce dağa kaçırıldığını aktaran Remziye Akkoyun ile oğlu Mustafa Biçer’in (18), terör örgütü PKK/YPG’liler tarafından kaçırıldığını ifade eden kanser hastası Ayşegül Biçer (35) de oturma eylemi başlattı. 3 aile, yakınlarının da desteğiyle dün sabah saatlerinde HDP önünde bir araya gelerek, başlattıkları oturma eylemini sürdürdü. Aileler, dağa kaçırılan çocuklarının geri getirilmesi için çağrılarını yineledi. Kandil’in güdümündeki HDP’ye karşı onurlu bir direniş sergileyen ‘Diyarbakır Anneleri’ tüm Türkiye’den destek bekliyor. Cesaretleriyle adeta tarih yazan anneler, her fırsatta sözde özgürlük ve insan hakları savunuculuğuna soyunanların maskelerini tek tek düşürdü.

"ASLA BOYUN EMEYECEĞİZ"

Türkiye’nin gündemine oturan anneler için sözde özgürlük ve insan hakları savunucularından çıt çıkmıyor. Terör örgütü ve uzantıları kol kanat geren sivil toplum kuruluşları, aydın, gazeteci ve siyasetçiler, çocukları ölüme gönderilen acılı annelerin çığlıklarına karşı üç maymunu oynuyor. PKK elebaşlarından aldığı talimatla annelerin direnişini kırmak için her yola başvuran HDP, ailelerin isyanını bastırmak için tehditler savuruyor.

KORKMAYIN YANIMIZA GELİN

Köşeye sıkışan örgüt ve HDP’liler, ne yapacakları şaşırmış bir vaziyette sağ sola saldırmaya başladı. Yaşananlara rağmen geri adım atmamakta kararlı olan gözü yaşlı anneler, tehditlere boyun eğmeyeceklerini açık açık ifade etti. Evlatlarına kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceklerini tüm Türkiye’ye bir kez daha duyuran onurlu anneler, çocukları dağa kaçırılan tüm anneleri seslerini yükseltmeye ve direnişe geçmeye çağırdı. Ailelere seslenen anneler, “Korkmayın yanımıza gelin” dedi.

TEHDİTLE BENİ KORKUTAMAZSINIZ

Cesaretleri ve onurlu direnişiyle tüm Türkiye’nin takdirini kazanan anneleri tepki gösteren ve suçlayan açıklamalarda bulunan HDP’lilere aileler tepki gösterdi. HDP’liler bu tepkileri sloganlarla bastırmaya çalıştı. Kanser hastası anne Ayşegül Biçer, tek evladı 17 yaşındaki Mustafa’yı PKK’dan kurtarma kararlılığını HDP’lilerin yüzüne haykırdı. Biçer, “Sen gel içimdeki yangını gör” diyen Biçer, “Çocuğumu Amerikan uşaklığına gönderen sizlersiniz. Tehdit edildim, ‘oğlunun peşini bırak’ diye. Oğlumun peşini bırakmıyorum, mücadeleye devam ediyorum. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Yeter artık, her gün ölüyorum. Hiçbir şey yıldırmaz beni bu saatten sonra. Burada yanan yüreğimin ateşiyle oturuyorum. O çocuk buraya gelecek. Bir candır canımı vermeye hazırım. Aileler susmasın, evlatlarını bunlara kurban vermesin” diye feryat etti.

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