Önlisans KPSS ne zaman? İşte önlisans KPSS sınavı tarihi 2020

Önlisans KPSS ne zaman? Önlisans KPSS sınavı tarihi 2020, arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Kamu personeli olmak isteyen adayların girdiği KPSS adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik gösteriyor. Önlisans mezunları KPSS puanını belli bölümlere atanmak için tercihleri sırasında kullanabiliyor. Bu yıl KPSS sınavına girmek isteyen önlisans mezunları sınavın ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyor. Önlisans KPSS sınavı tarihi 2020 haberimiz içerisinde yer alıyor.

2020 ÖNLİSANS KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2020 KPSS ön lisans sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek.

2020 ÖNLİSANS KPSS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

2020 KPSS ön lisans sınavı başvuruları 12 - 25 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

2020 ÖNLİSANS KPSS SINAV SONUÇLARI

2020 KPSS ön lisans sınav sonuçları 12 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak.

KPSS’YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.

KPSS HAKKINDA

İlk kez 1999 yılında uygulanan sınav türü 1999 ve 2000 yıllarında DMS (Devlet Memurluğu Sınavı), 2001 yılında KMS (Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı) oldu. 2002 yılında itibaren KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ismiyle düzenleniyor.