Ömer Çelik'ten Macron'a sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron sömürgeci çıkarlarını korumak için hukuk dinlemeden Afrikanın her yerine operasyon yapan ülkesinin durumuyla yüzleşmeli

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin terörle mücadelesini eleştirenler Türkiye için hiçbir şey ifade etmiyor. Terörle mücadelemizi eleştirenler Avrupa'nın beyin ölümü gerçekleşsin diye çalışanlardır. Onlara demokratik değerleri korumaları gerektiğini sürekli hatırlatacağız."

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