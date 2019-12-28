Ömer Çelik'den Somali açıklaması: Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Somali'deki saldırı) Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."
Ömer Çelik: "(Somali'deki bombalı saldırı) Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız."
Ömer Çelik: "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?"
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İçişleri Bakanı Soylu: Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız
- AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Somali'deki bombalı saldırıya tepki: Alçak terör saldırısını nefretle kınıyorum
- Bahçeli: MHP, Libya Tezkeresi'nin görüşülmesine destek vermektedir
- Türkiye harekete geçti... Kararı Sağlık Bakanı duyurdu
- ABD'nin skandal kararına sert tepki!