02 Aralık 2019 Pazartesi 17:01:58 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 17:02:41
Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor
Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın
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