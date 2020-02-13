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13 Şubat 2020 Perşembe 13:05:10 | Son Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 13:08:12

Ölümden dönen 4 kabin görevlisi şikayetçi olmadı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş sırasında kırıma uğrayan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, 4 kabin görevlisinin ifadesi alındı. Kabin görevlilerinin ifadelerinde iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını ve kazanın meydana geldiğini anlattıkları, ancak kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 5 Şubat'ta 177 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İFADELERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında uçakta bulunan 4 kabin görevlisinin Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği ekiplerince ifadelerine başvuruldu.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Kabin görevlilerinin ifadelerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra uçağın pistten çıktığını ve kazanın meydana geldiğini anlattıkları, ancak kaza nedeniyle bir şikayetlerinin olmadığını söyledikleri öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 8 Türk ile 5 yabancı yolcunun ifadelerinin henüz alınamadığı ve "mağdur-müşteki" sıfatıyla ifadesine başvurulan yolcuların bazılarının kaza nedeniyle şikayetçi olmadıkları bildirildi.

KARA KUTU ALMANYA'DA

Savcılığın şüpheli kaptan pilot M.A. ile yardımcı pilot F.P'nin genel sağlık durumlarının ne olduğu ve ne zaman ifadelerinin alınabileceğine ilişkin tedavi gördükleri hastanelere yazı yazarak bilgi istediği kaydedildi.

Uçağın kara kutusunun incelenmesi amacıyla Kaza Kırım Ekibi ile ABD sivil havacılık otoritesinden gelen heyetin de dün itibarıyla Almanya'ya gittiği bilgisi edinildi.

(AA)

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