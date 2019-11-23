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23 Kasım 2019 Cumartesi 11:19:49 | Son Güncelleme: 23 Kasım 2019 Cumartesi 11:26:27

Ölüm yağdıran helikopterlerin komutanı Ünsal Coşkun'un ihaneti cezasız kalmadı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde ölüm saçan helikopterlerin komutanı olan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun, mahkemenin verdiği 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis kararının ardından cezasını çekiyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbeciler cezasız kalmadı.

Darbeci helikopter pilotlarının komutanı olan ve 28 kişinin şehit olmasından, 276 vatandaşın da yaralanmasından sorumlu tutulan eski tuğgeneral Ünsal Coşkun da bu isimler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Coşkun, olay tarihinde tuğgeneral rütbesinde Kara Havacılık Okul Komutanı olarak görev yapıyordu. 15 Temmuz gecesi ise Genelkurmay'dan çekilen darbe mesajlarında yazıldığı gibi kendisini Kara Havacılık Komutanı ilan etti ve Akıncı Üssü'ne gidene kadar darbeci helikopterleri yöneten kişi oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Kara Havacılık Komutanlığında darbe planlamaları Mayıs 2016'da başladı.

Planlamaların yapıldığı toplantıların bazıları Kara Havacılık Komutanlığının Güvercinlik'teki yerleşkesinde, bazıları da Ankara Yenimahalle'de şüphelilerden birine ait evde gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantılardan bazılarına Coşkun'un yanı sıra 15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden olan eski yarbaylar Halil Gül, Mehmet Şahin ve Özcan Karacan ile darbe girişiminde kullanılan ve ölüm saçan helikopter pilotları da katıldı.

Toplantılarda, Cumhurbaşkanı, Başbakan, İçişleri Bakanı ve MİT Başkanının alıkonulması ve darbenin önündeki en büyük engellerin etkisiz hale getirilmesi planlandı. Ayrıca darbe girişimine katılacak olan personelin 15 Temmuz'da kışlada olmasını sağlamak için nöbet değişimleri yapıldı.

Söz konusu planlamaların başında da dönemin Kara Havacılık Komutanı olan Ünsal Coşkun vardı.

28 şehit, 276 yaralı

Coşkun, olay günü, "sıkıyönetim" başlıklı darbe mesajları henüz Kara Havacılık Komutanlığına gelmeden dönemin Kara Havacılık Komutanı olan Tümgeneral Hakan Atınç'ın derdest edilmesini sağladı ve darbe girişiminin başlamasının ardından emrindeki helikopterlere kalkış emri verdi.

Uçuş yapan Kobra, Super Kobra, Atak, Skorsky ve Cougar tipi helikopterler, Ankara'da Beştepe, Kızılay, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü MİT, TRT, Özel Kuvvetler Komutanlığı, TÜRKSAT gibi bölgelere saldırı düzenledi.

Genel maksat helikopterleriyle de darbeci askerler operasyon merkezlerine sevk edildi, mu?himmat tas?ındı ve rehin alınan komutanlar Akıncı Üssü'ne götürülerek alıkonuldu.

Kara Havacılık Komutanlığı personelinin karıştığı eylemler sonucu 28 vatandaş şehit oldu, 276'sı da yaralandı. Birçok kamu kurumunun ve sivillerin malları zarar gördü.

"Darbe olduğunu bilmiyordum" savunmasını ses kayıtları yalanladı

Eski tuğgeneral Coşkun, darbenin başarısız olduğunun anlaşılmasının ardından kendi kullandığı helikopterle darbecilerin merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne gitti.

Burada gözaltına alınan Coşkun, savcılık tarafından alınan ilk ifadesinde, "Darbe olduğunu bilmiyordum." dedi ancak sabaha kadar kendisine gelen hava aracı taleplerini karşıladığını beyan etti.

Olay günü eski tuğgeneral Erhan Caha ile yaptığı telefon kayıtları ise Coşkun'un gerçekleri gizlemeye çalıştığının ve darbe planlamasında yer aldığının kanıtı niteliğindeydi.

FETÖ sanıkları arasındaki görüşmede şu diyalog yaşandı:

"Caha: Tuğgeneral Erhan.

Coşkun: Tuğgeneral Coşkun.

Caha: He abicim.

Coşkun: Abi kolay gelsin.

Caha: Sağ ol, sağ ol.

Coşkun: Ne yaptınız?

Caha: Helikopterler?

Coşkun: Helikopterler, 10 tane Akıncı'ya geçti. Diğerleri de burada bekliyor onları.

Caha: Çok güzel, çok güzel yani bir faaliyet, planlanan faaliyetleri bekliyoruz.

Coşkun: Evet evet

29 kez ağırlaştırılmış müebbet

Eski tuğgeneral Coşkun, darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

Mahkemece 20 Haziran'da açıklanan kararla Coşkun, "anayasayı ihlal" suçundan bir, 28 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 28 kez olmak üzere toplam 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

(AA)

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