03 Mart 2020 Salı 12:04:02 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:22:59
Ölü bulunan İngiliz ajan hakkında soruşturma tamamlandı
İstanbul Beyoğlu’nda evinin önünde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier’le ilgili soruşturma bitti. Savcılık 'yüksekten düşme' dedi. Takipsizlik kararı verildi. Eşi işe ilgili de takipsizlik kararı verildi
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