Öldürülen rejim askeri sayısı açıklandı! Sayı giderek artıyor

Buna göre, 10 Şubat'tan bugüne kadar Suriye rejimine yönelik devam eden operasyonlarda toplam 3138 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Bugün devam eden operasyonlarda ise 152 rejim askeri etkisiz hale getirildi, 1 L-39 tipi savaş uçağı, 9 tank, 6 ÇNRA ve 2 araç imha edildi.

İletişim Başkanlığı'nın yayımladığı brifingde, İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin şu ifadelere yer verildi;

"Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib bölgesine gerçekleştirdiği operasyonlar başarıyla devam etmektedir. TSK'nın Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları'ndan edindiği tecrübe ile yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kara ve hava araçlarının etkinliği başarıyı sağlayan temel unsurlardır.

DÜŞMANIN KORKULU RÜYASI HALİNE GELDİ

İnsansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) istihbarat ve operasyon noktasında koordineli çalışması rejim hedeflerinin başarıyla imha edilmesini sağlamış, diğer taraftan Türkiye'nin sahadaki caydırıcılığı noktasında düşman unsurların korkulu rüyası haline gelmiştir."