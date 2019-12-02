Oktay'dan çağrı: Projesi olan muhtar bize gelsin

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki Çekerek Barajı'nın etrafında oluşturulan trüf ormanı ve trüf mantarının tanıtım programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye’yi yeşillendirmeye devam ettiklerini söyledi.

TÜRKİYE’YE SESLENDİ

Bu tür projelerle yerelden kalkınmanın amaçlandığını vurgulayan Oktay, tüm Türkiye’ye seslenerek “Muhtarlarımız derse ki 'Ben kendi köyümü de organize ederim, kendi köyümde de bunu yaparım.', trüf ormanıdır veya bal ormanı, 'Bir araziyi buna tahsis ederiz' derse kamu olarak biz de katkı veririz. Bu şekilde yerel kalkınma boyutunu uyguluyoruz. Artık yerelin üretmeye başlaması, yerelden kalkınmayı sağlıyor olmamız gerekir, dediğimiz şey bu” ifadelerini kullandı.

TALİMAT ERDOĞAN’DAN

Oktay, “Başkan Erdoğan’ın talimatlarıyla ısrarla 'Yerelden kalkınma olmazsa ulusal anlamda kalkınmayı başaramayız.' diyoruz. 2023 hedefleri dediğimiz şey, asla geri adım atmadığımız şey bu. Biz 2023 rakamlarını ya yakalayacağız ya yakalayacağız. Onun için de eğer 500 milyar doları yakalayacaksak benim Çekerek'te yereldeki vatandaşım balını üretecek, markasını yapacak ve bunu satacak. Trüf mantarı yetişiyor madem, bunu yapacağız. 100 euro, 200 euro, 300 euro az bir rakam değil. Bunu ihraç ettiğimiz zaman bu mümkün. Bu projenin bölgesel anlamda turizme katkısını da göreceğiz. Muhteşem bir proje, ilçemize hayırlı olsun” dedi.