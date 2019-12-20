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20 Aralık 2019 Cuma 23:16:20 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 23:44:20

Oktay: Tehditler bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "S-400, F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2020 bütçesi, enflasyon ve faizlerin daha da düşmesini sağlayarak vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri hayata geçirmemizi sağlayacak, kaynaklarını faize değil yatırıma, üretime ve topyekün refah artışına dönüştürecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "S-400, F-35 ile başlayan süreçte bizi yaptırımlarla tehdit edenler, tehditlerin bizi yerli tasarım ve üretime daha motive edeceğini bilmelidir." diye konuştu.

"NE YAZIK Kİ HDP, TÜRKİYE'NİN PARTİSİ OLDUĞUNU GÖSTEREMEMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Gazi Meclisimizin Genel Kurulunda, dört parti grubu, ABD Senatosu'nun '1915 olaylarına dair tarihi ve hukuki dayanağı bulunmayan kararı'nı kınayıp reddederken, ne yazık ki HDP, Türkiye'nin partisi olduğunu gösterememiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB tarafından onaylanan yaptırım taslağının bizim nezdimizde hiçbir hükmü yoktur." şeklinde konuştu.

AA

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