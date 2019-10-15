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15 Ekim 2019 Salı 19:52:31 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 20:13:41

Oktay: Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay "Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz. Bu gerçekçi değil. Müttefiklerimizin terör örgütleriyle de müttefik olduğunu düşünmek istemeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin teröristlerle pazarlık etmesinin beklenmesinin gerçekçi olmadığını belirterek, "Kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız." dedi.

Oktay, İngiliz Sky News kanalına verdiği mülakatta, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı.

YPG/PKK terör örgütünün, Türkiye için oluşturduğu tehdide dikkati çeken Oktay, "Bir terör örgütüyle görüşemez veya pazarlık edemezsiniz. Bu gerçekçi değil. Terörle mücadele eden bir devlet var ve siz bizden teröristlerle masaya oturup konuşmamızı mı bekliyorsunuz? " ifadesini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin, YPG/PKK ile iş birliği yapmasının "acınacak bir şey" olduğunu kaydeden Oktay, "Umarız bir yanlış anlaşılma ya da onların kim olduğunu bilmeme durumu vardır. Aksi halde müttefiklerimizin terör örgütleriyle de müttefik olduğunu düşünmek istemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa ve NATO müttefiklerinin bu konudaki politikalarını değiştirmelerini umduğunu da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede izin istemediğini vurgulayan Oktay, şartların Türkiye'yi bu noktaya zorladığının altını çizdi.

Türkiye'nin harekat öncesi ABD veya Avrupa'dan yaptırım gelebileceğini göz önüne aldığını dile getiren Oktay, "Ancak bu tehditlerden hiçbiri, sınırın diğer tarafından gelen terör tehdidinden daha büyük tehdit değil. Dolaysıyla kim ne söylerse söylesin, Türkiye olarak bölgeyi terörden arındırma konusunda çok azimli ve kararlıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin halihazırda dört milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını ve rejimin İdlib'e olası operasyonu durumunda üç milyonun daha gelebileceğini kaydeden Oktay, "Bize karşı çıkan herkes önce Türkiye'yi anlamalıdır. Bu durum sürdürülemez." dedi.

Türkiye'nin sivil konvoyu hedef aldığı iddialarının yalan olduğuna dikkati çeken Oktay, "Operasyonun tamamlanması ve bir tampon bölge oluşturulması birkaç gün alabilir ancak siviller konusunda son derece dikkatli davranıyoruz." ifadesini kullandı.

Operasyon ile insani bir krize yol açıldığı yönündeki suçlamaları reddeden Oktay, "Zaten bir insani kriz var ve sekiz yıldan uzun bir süredir devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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